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Жители Кишинева принесли свечи к потухшему Вечному огню

Майя Мусиенко
20:56 22.10.2021
Позже огонь на мемориале снова зажгли.
Жители Кишинева принесли свечи к потухшему Вечному огню
© Фото: Ministerul Apărării al Republicii Moldova facebook
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Несколько десятков жителей Кишинева вечером в пятницу пришли к мемориалу воинской славы «Вечность», чтобы зажечь свечи у Вечного огня, который был отключен от газа «для экономии топлива». Горожане собрались возле памятника по призыву в социальных сетях, пишет Sputnik Молдова.

Отключение Вечного огня вызвало волну возмущения среди общественных деятелей и местных жителей. Число людей на мемориальном комплексе продолжало расти. В районе 20.00 на место прибыли инженеры «Кишинэу-газа», которые восстановили подачу топлива к памятнику и зажгли Вечный огонь.

Ранее этим днем стало известно, что Вечный огонь на мемориале в память о героях Великой Отечественной в Кишиневе был потушен. По данным Минобороны, факел передали на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады «Штефан чел Маре».

Кроме того, в ведомстве сослались на падение давления в газовых трубах, а также «сложные погодные условия, такие, как сильный ветер», который тушит огонь.

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