Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров возложил цветы к памятнику советским воинам в норвежском Тромсе

Валентина Пескова
21:12 25.10.2021
Глава МИД РФ находится с официальным визитом в Норвегии и сегодня провел переговоры со своей коллегой из этой страны Анникен Хюитфельд.
Лавров возложил цветы к памятнику советским воинам в норвежском Тромсе
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его норвежская коллега Анникен Хюитфельд приняли участие в совместной церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам на кладбище города Тромсе.

Министры двух стран возложили венки в память о советских солдатах, погибших в Норвегии в годы Второй мировой войны, сообщает РИА Новости. Открывая двусторонние переговоры с Лавровым, Хюитфельд отметила, что многие норвежцы хранят память о Второй мировой войне.

© ТРК "Звезда"

«Мой родной дед со стороны отца, он в том числе сидел в концлагере вместе со многими советскими солдатами, и до конца жизни хранил об этом память и мог цитировать русские стихи», - сказала глава МИД Норвегии.

Министр в доказательство также продемонстрировала семейную реликвию - шкатулку, которую хранил ее дедушка с тех времен. В свою очередь Лавров поблагодарил Хюитфельд за то, «как бережно норвежский народ хранит память о подвиге, когда Красная армия освободила северную Норвегию».

По итогам переговоров с министром иностранных дел Норвегии глава российского МИД отметил на пресс-конференции, что внимание и уважение, которое выразили все норвежские лидеры - от его превосходительства премьер-министра до министров и членов правительства - его действительно по-хорошему поразили.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:26 В стране и мире
Врачи борются за жизнь одной из пострадавших после взрыва газа в Набережных Челнах
20:19 В стране и мире
Видео
Под завалами найден подросток: свежие кадры с места взрыва газа в Набережных Челнах
17:59 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места взрыва жилого дома в Набережных Челнах
17:42 В стране и мире
Путин присвоил гражданство РФ Наталии Орейро и ее сыну
16:29 ОПК
В России разрабатывают беспилотники для выслеживания диверсантов в лесах
Популярное
В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Видео
Опубликованы кадры спасения запертых в квартире в Иркутской области четверых детей
Видео
У ведущего «Военной приемки» нашли «контрабанду» в порту Петербурга
Мясников назвал самую грубую ошибку при измерении давления
Россиянам напомнили о транспортном налоге за 2020 год
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.