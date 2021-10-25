В стране и мире Лавров возложил цветы к памятнику советским воинам в норвежском Тромсе Валентина Пескова Глава МИД РФ находится с официальным визитом в Норвегии и сегодня провел переговоры со своей коллегой из этой страны Анникен Хюитфельд. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его норвежская коллега Анникен Хюитфельд приняли участие в совместной церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам на кладбище города Тромсе. Министры двух стран возложили венки в память о советских солдатах, погибших в Норвегии в годы Второй мировой войны, сообщает РИА Новости. Открывая двусторонние переговоры с Лавровым, Хюитфельд отметила, что многие норвежцы хранят память о Второй мировой войне. «Мой родной дед со стороны отца, он в том числе сидел в концлагере вместе со многими советскими солдатами, и до конца жизни хранил об этом память и мог цитировать русские стихи», - сказала глава МИД Норвегии. © ТРК "Звезда" Министр в доказательство также продемонстрировала семейную реликвию - шкатулку, которую хранил ее дедушка с тех времен. В свою очередь Лавров поблагодарил Хюитфельд за то, «как бережно норвежский народ хранит память о подвиге, когда Красная армия освободила северную Норвегию». По итогам переговоров с министром иностранных дел Норвегии глава российского МИД отметил на пресс-конференции, что внимание и уважение, которое выразили все норвежские лидеры - от его превосходительства премьер-министра до министров и членов правительства - его действительно по-хорошему поразили. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика