Лавров возложил цветы к памятнику советским воинам в норвежском Тромсе
Глава МИД РФ находится с официальным визитом в Норвегии и сегодня провел переговоры со своей коллегой из этой страны Анникен Хюитфельд.
© Фото: ТРК "Звезда"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его норвежская коллега Анникен Хюитфельд приняли участие в совместной церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам на кладбище города Тромсе.
Министры двух стран возложили венки в память о советских солдатах, погибших в Норвегии в годы Второй мировой войны, сообщает РИА Новости. Открывая двусторонние переговоры с Лавровым, Хюитфельд отметила, что многие норвежцы хранят память о Второй мировой войне.
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