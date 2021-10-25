Лавров: отношений между РФ и НАТО сейчас просто нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя отношения НАТО и Москвы, отметил, что их сейчас даже нельзя назвать «катастрофическими», поскольку они в настоящее время попросту отсутствуют.

«Я бы и не назвал отношения между Россией и НАТО катастрофическими, потому что чтобы быть катастрофическим нужно иметь что-то. У нас нет никаких отношений с НАТО», - сказал министр.

Глава МИД РФ заявил, что в НАТО сейчас называют своей угрозой Россию и Китай, так как в организации почему-то решили, что они не хотят «быть дружественными» по отношению к нашей стране. Однако Лавров добавил, что несмотря ни на что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг все равно остается его другом.

«Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира», - заявил министр Лавров по окончании переговоров с главою МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Сергей Лавров, который находится с официальным визитом в скандинавской стране, добавил, что Россия намерена продолжать переговоры по линии Минобороны между Москвой и Осло, и эти вопросы на переговорах стороны обсудили «откровенно и открыто».