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Лавров: отношений между РФ и НАТО сейчас просто нет

Валентина Пескова
20:10 25.10.2021
Глава МИД РФ отметил, что контакты РФ с НАТО даже нельзя назвать «катастрофическими», поскольку они попросту отсутствуют в принципе.
Лавров: отношений между РФ и НАТО сейчас просто нет
© Фото: Wiktor Dabkowski ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя отношения НАТО и Москвы, отметил, что их сейчас даже нельзя назвать «катастрофическими», поскольку они в настоящее время попросту отсутствуют.

«Я бы и не назвал отношения между Россией и НАТО катастрофическими, потому что чтобы быть катастрофическим нужно иметь что-то. У нас нет никаких отношений с НАТО», - сказал министр. 

Глава МИД РФ заявил, что в НАТО сейчас называют своей угрозой Россию и Китай, так как в организации почему-то решили, что они не хотят «быть дружественными» по отношению к нашей стране. Однако Лавров добавил, что несмотря ни на что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг все равно остается его другом.

«Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира», - заявил министр Лавров по окончании переговоров с главою МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Сергей Лавров, который находится с официальным визитом в скандинавской стране, добавил, что Россия намерена продолжать переговоры по линии Минобороны между Москвой и Осло, и эти вопросы на переговорах стороны обсудили «откровенно и открыто».

© ТРК "Звезда"

Кроме того, глава МИД РФ добавил, что пригласил свою норвежскую коллегу Анникен Хюитфельдт побывать в России в любое время, когда она сочтет это для себя подходящим, пишет РИА Новости.

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