В стране и мире Фильм «Разжимая кулаки» выдвинули на премию «Оскар» от России Елизавета Потейчук Новый председатель Российского Оскаровского комитета режиссер Павел Чухрай сообщил, что фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут от России на премию «Оскар». © Фото: Кадр из фильма "Разжимая кулаки" Читайте нас на: Кинофильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут на премию «Оскар» от России. Об этом сообщил председатель Российского Оскаровского комитета. «Мы выбрали фильм "Разжимая кулаки"», - цитирует его слова ТАСС. Также в понедельник режиссер Павел Чухрай заявил «Интерфаксу», что возглавил Российский Оскаровский комитет. Он же отметил, что у фильмов социальной тематики и картин, которые рассказывают «истории про людей», больше шансов на победу в премии «Оскар». Однако при этом невозможно предсказать решение экспертов из-за рубежа. «Это гадание на кофейной гуще. Я считаю, что надо выбирать то, что вы считаете успешным, получившимся, значительным здесь, а дальше там будут разбираться», - добавил Чухрай. Работа Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получила Гран-при Каннского фестиваля в конкурсной программе «Особый взгляд». «Золотую пальмовую ветвь» получила франко-бельгийская картина «Титан» Джулии Дюкорно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика