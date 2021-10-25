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Лавров назвал фантазиями заявления главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России

Елизавета Потейчук
20:46 25.10.2021
Сергей Лавров назвал фантазиями заявления главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости ядерного сдерживания России.
Лавров назвал фантазиями заявления главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает фантазиями заявления главы министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости ядерного сдерживания России. Об этом Лавров заявил по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт.

«Те разногласия, которые мы имеем, они из сферы идеологии - кто первый, кому править миром, это то, что мы слышим от наших "друзей" из НАТО. Мы считаем, что нужно концентрироваться на реальности. Тогда как воображение НАТО простирается в направлении "сдерживания" России, подготовки к атакам на Россию, как сказала эта госпожа, как ее там зовут, Крамп, что-то там, в Германии, что мы должны быть готовы пригрозить России ядерным оружием - это все фантазии. Пусть ей это доставляет удовольствие, удовлетворяет ее фанатов», - цитирует РИА Новости слова главы МИД РФ.

Помимо этого Лавров заявил об уверенности, что Норвегия будет исполнять все свои обязательства в рамках членства в НАТО, «держа в уме важность отношений с Россией». Также, со слов Лаврова, Москва открыта к диалогу между оборонными ведомствами РФ и Норвегии на высоком уровне.

«У нас есть отношения с Норвегией, в том числе в сфере безопасности. И мы бы хотели начать их на высоком уровне между министерствами обороны вдобавок к регулярным консультациям по безопасности», - добавил Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что отношений между РФ и НАТО сейчас просто нет. Лавров отметил, контакты РФ с НАТО даже нельзя назвать «катастрофическими», поскольку они попросту отсутствуют в принципе.

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