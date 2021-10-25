Врио главы МЧС отменил приказ о ликвидации «Центроспаса»

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян отменил приказ о ликвидации передового отряда МЧС «Центроспас». Отряд является визитной карточкой ведомства с 1992 года.

«Врио министра подписал приказ об отмене предыдущего приказа о ликвидации отряда "Центроспас"», - рассказал ТАСС источник в отряде.

Приказ о ликвидации отряда «Центроспас» был издан 29 июля 2021 года. В пресс-службе ведомства пояснили, что отряд из Федерального государственного казенного учреждения таким образом будет реорганизован в Федеральное государственное бюджетное учреждение и объединен с конно-кинологическим спасательным центром в Сочи.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян вылетел на место пожара на заводе под Рязанью. После этого он должен был провести рабочее совещание.