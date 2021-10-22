Врио главы МЧС вылетел к месту ЧП на заводе под Рязанью

Врио главы МЧС Александр Чуприян вылетел к месту пожара на заводе в Рязанской области.

«С целью координации сил и средств по ликвидации ЧС в Шиловский район Рязанской области вылетает врио главы МЧС России Александр Чуприян. А.Чуприян прибудет на место происшествия, после чего проведет рабочее совещание», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, в готовность приведены аэромобильные группировки отряда Центроспас в составе около 45 человек и 8 единиц техники, а также Тульского спасательного центра МЧС России - 50 человек и 7 единиц техники.

Среди техники были привлечены две тяжелых аварийно-спасательных машины, экскаватор и автокран. Кроме того, при необходимости задействуют авиацию ведомства с медицинскими модулями на борту.

В МЧС ранее предположили, что возгорание в одном из цехов завода в Рязанской области могло произойти из-за нарушения технологического процесса.