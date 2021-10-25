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СМИ: локдаун в Москве может продлиться до конца 2021 года

Егор Левин
18:54 25.10.2021
Окончательное решение по карантинным срокам будет приниматься в зависимости от ситуации с ростом заболеваемости в стране.
СМИ: локдаун в Москве может продлиться до конца 2021 года
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Грядущий локдаун, который вводится в России с 28 октября, может продлиться на более длительный срок, чем предполагается. В СМИ появилась информация сразу о нескольких вариантах возможных сроков.

Так, по одному из них ограничения продлятся до 15 ноября, по второму, более жесткому, - до 1 января 2022 года. Все будет зависеть от течения ситуации с заболеваемостью. Решение по точным датам на данный момент не принято и будет приниматься не ранее следующей недели, исходя из количества заболевших. Об этом со ссылкой на различные источники сообщает Forbes.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки достижения пиковых значений по COVID-19 в Москве. По его данным, динамика указывает на то, что рекордные показатели будут достигнуты в последнюю неделю октября.

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