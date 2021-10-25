Посольство РФ в Турции прокомментировало ситуацию с задержанными российскими туристами

Судебные власти Турции в обязательном порядке и абсолютно бесплатно должны предоставить задержанным российским туристам, которых обвиняют в неумышленном поджоге леса, государственного защитника. Как прокомментировали «Звезде» в посольстве РФ, согласно местным законам, представление интересов задержанных в суде «относится к сугубой компетенции адвокатов из числа имеющих лицензию турецких граждан».

«Согласно местному законодательству, полномочия российских загранучреждений ограничены правом запрашивать/получать официальную информацию об инцидентах с участием российских граждан и следить за соблюдением процессуальных норм при их задержании, аресте или в ходе судебных процессов. Генконсульство не имеет полномочий и не выполняет адвокатские функции», - ответили на запрос «Звезды» в посольстве РФ в Турции.

При этом само генконсульство не имеет права рекомендовать своим соотечественникам никакого конкретного специалиста. Но если задержанные и их родственники не уверены в квалификации бесплатных государственных юристов Турции, подозреваемые при необходимости могут сами обратиться за помощью к русскоязычным адвокатам, список которых имеется на сайте посольства.

«Все указанные разъяснения были даны нашими сотрудниками как в устном порядке задержанным, так и в письменном - их родным. Решение об использовании или отказе от услуг перечисленных адвокатов граждане РФ принимают самостоятельно», - сообщили в Генеральном консульстве России в Анталье.

Сторона обвинения рассматривает семерых туристов из России, среди которых есть одна женщина, как виновников лесного пожара, который произошел в районе Чагларджа. Им может грозить до семи лет тюремного заключения.