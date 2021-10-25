Вместе против нацизма: ветераны Второй мировой из нескольких стран встретились в парке «Патриот»

Союзники во Второй мировой войне сегодня встретились в подмосковном парке «Патриот». Там собрались ветераны из Франции и США, которые освобождали Европу от нацистов, и теперь, пролетев несколько тысяч километров, отдают дань памяти погибшим солдатам. Американский ветеран Гарольд Редиш зимой 1945 года сам попал в плен к фашистам.

«Это очень красиво (в парке "Патриот" - прим. ред). Тут ты становишься задумчивым, думаешь о религии. Ты можешь быть не очень религиозным, но все-таки трогает сердце. Кто-то хотел построить это так. На самом деле, как сказал мой друг, стоит приехать из США, чтобы увидеть это. Это так превосходно и красиво», - поделился Редиш.

В апреле ветераны из Франции и Соединенных Штатов прибыли в Россию в рамках уникального международного проекта «Сталинград-2021».