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В Роспотребнадзоре рассказали, чем можно заменить сладости

Виктория Ивашечкина
01:10 22.10.2021
Десерты домашнего приготовления также могут оказаться отличной заменой магазинным сладостям.
В Роспотребнадзоре рассказали, чем можно заменить сладости
© Фото: flickr
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Эксперт Роспотребнадзора Кира Глинка рассказала, какими полезными сладостями можно заменить конфеты. Врач напомнила, что в современных конфетах содержится большое количество сахара, присутствуют ароматизаторы, трансжиры и пищевые красители. По словам Глинки, эти сладости не приносят никакой пользы организму.

Врач рассказала о пользе фиников, изюма, кураги, смесей из ягод и тропических фруктов. По мнению Глинки, ими вполне можно заменить конфеты.

«Они содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы. Полезны для иммунитета, здоровья сердца, мозга, кожи, нормализации работы кишечника»,- подчеркнула эксперт Роспотребнадзора, передают «Известия». 

Кроме того, орехи также могут стать альтернативой конфетам, хоть и не обладают выраженным сладким вкусом. Они очень питательны, содержат много белка, витаминов, микроэлементов.

Врач упомянула и горький шоколад, который можно употреблять в качестве замены конфетам.

«Обратите внимание - не темный, а именно горький! В нем более 72% какао-бобов. Такой шоколад богат фосфором, кальцием и калием, содержит витамины», - заявила врач.

Другой заменой конфетам могут стать зефира и пастила. Их основа - фруктовое или ягодное пюре, яичные белки. Глинка посоветовала выбирать продукт без добавок и шоколадной оболочки.

Эксперт напомнила, что мармелад - это низкокалорийная сладость, содержащая полезные вещества - инулин и пектин. Готовят его из ягод и фруктов, также богатых витаминами.

Десерты домашнего приготовления также могут оказаться отличной заменой магазинным сладостям, как отметила врач. По ее словам, идеально, если это консервация в собственном соку с минимальным добавлением сахара.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что сладкоежки не должны вовсе отказываться от сладкого.

При этом эксперт посоветовала не злоупотреблять фруктозой вместо обычного сахара при приготовлении в домашних условиях таких кондитерских изделий, как джем.

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