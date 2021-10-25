Военный атташе ФРГ получил ноту от МО РФ относительно высказываний главы Минобороны Германии

Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в России, чтобы высказать свое отношение к словам министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие.

«В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота», - говорится в сообщении.

Отмечено, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил на слова своей германской коллеги. Он заявил, что в Берлине должны помнить, чем заканчивается стягивание сил к российским границам.