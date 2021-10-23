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Шойгу ответил на призыв главы Минобороны ФРГ к НАТО о необходимости сдерживать РФ с использованием ядерного оружия

Анна Назайкина
14:30 23.10.2021
Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России, заявил министр обороны РФ.
Шойгу ответил на призыв главы Минобороны ФРГ к НАТО о необходимости сдерживать РФ с использованием ядерного оружия
© Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу ответил на призывы главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр к НАТО о необходимости военного сдерживания России с использованием ядерного оружия в балтийском и черноморском регионах.

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам.Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, - министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана “сдерживания” в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир», - заявил глава оборонного ведомства.

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