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Гавайские ученые обнаружили новорожденную планету

Валентина Пескова
16:53 25.10.2021
Новое небесное тело вращается вокруг своей звезды на расстоянии, которое в 100 раз превышает дистанцию между Солнцем и Землей.
Гавайские ученые обнаружили новорожденную планету
© Фото: hawaii.edu
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Астрономы из университета в Маноа на Гавайях открыли одну из самых молодых планет. Ученые обнаружили небесное тело еще в 2018 году, после чего присвоили ему имя 2M0437b. С того времени специалисты наблюдали за планетой и сумели выяснить, что по размеру она в несколько раз больше Юпитера и сформировалась вместе с родительской звездой несколько миллионов лет назад.

Как следует из исследования, которое было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, новая планета находится в Облаке Тельца и вращается вокруг своей звезды на расстоянии, в 100 раз большим, чем дистанция между Солнцем и Землей.

Сейчас открытая планета 2M0437b еще очень горячая и ее поверхность напоминает кипящую лаву. Как предполагается, благодаря исследованию новорожденной планеты астрономы смогут лучше понять, что происходило во времена формирования Солнечной системы.

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