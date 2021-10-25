Гавайские ученые обнаружили новорожденную планету

Астрономы из университета в Маноа на Гавайях открыли одну из самых молодых планет. Ученые обнаружили небесное тело еще в 2018 году, после чего присвоили ему имя 2M0437b. С того времени специалисты наблюдали за планетой и сумели выяснить, что по размеру она в несколько раз больше Юпитера и сформировалась вместе с родительской звездой несколько миллионов лет назад.

Как следует из исследования, которое было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, новая планета находится в Облаке Тельца и вращается вокруг своей звезды на расстоянии, в 100 раз большим, чем дистанция между Солнцем и Землей.

Сейчас открытая планета 2M0437b еще очень горячая и ее поверхность напоминает кипящую лаву. Как предполагается, благодаря исследованию новорожденной планеты астрономы смогут лучше понять, что происходило во времена формирования Солнечной системы.