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Ученым удалось сфотографировать новорожденную планету за пределами Солнечной системы

Майя Мусиенко
22:17 24.10.2021
По подсчетам специалистов, небесному телу от двух до пяти миллионов лет.
Ученым удалось сфотографировать новорожденную планету за пределами Солнечной системы
© Фото: W. M. Keck Observatory, phys.org
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Астрономам Гавайского университета удалось получить снимок экзопланеты, которая расположена в 417 световых годах от Земли. Об этом сообщается на официальном сайте обсерватории Кека.

Ученые отмечают, что эта планета – одна из самых молодых известных астрономам в других звездных системах. Она настолько юная, что даже не успела остыть после того, как сформировалась, объясняют эксперты.

По данным астрономов, планете от 2 до 5 миллионов лет, что по меркам космоса, является незначительным возрастом. К примеру, Земле и всей Солнечной системе более 4,5 миллиардов лет.

Кроме того, специалисты подсчитали, что планета в несколько раз массивнее Юпитера. Установлено, что она сформировалась вместе со своей звездой.

Ранее NASA сообщила, что космический телескоп Hubble зафиксировал взрыв сверхновой звезды. В связи с этим заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, как гибель звезд влияет на вселенную целиком и на Землю в частности.  

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