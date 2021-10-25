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Украинские первоклассники спели на камеру песню «Батько наш - Бандера»

Елизавета Потейчук
16:10 25.10.2021
Ученики первого класса Тернопольской школы продолжили челлендж с исполнением песни о Бандере.
© Видео: vestiukr, Telegram.com © Фото: Ovsyannikova Yulia, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Первоклассники одной из школ Тернополя исполнили песню, которая стала популярной на Украине, «Батько наш - Бандера». Видео публикует издание «Vesti.ua» в своем Telegram-канале.

«Вслед за исполнившей в парламенте гимн украинских националистов ОУН-УПА* фракцией «Евросолидарности» в ход пошли ученики первого класса тернопольской школы», - говорится в публикации.

На кадрах видно, как четверо школьников в фуражках и вышиванках УПА* поют вирусную песню, после чего кричат: «Слава Украине - героям слава!»

Ранее в Киеве под песню о Бандере тысячи представителей националистических организаций вышли на марш по случаю Дня защитников и защитниц Украины и Украинской повстанческой армии (УПА)*, днем основания которой радикалы считают 14 октября.

* Украинская повстанческая армия (УПА) - экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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