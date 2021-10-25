В России разрабатывают беспилотники для выслеживания диверсантов в лесах

Российские специалисты разрабатывают дроны, которые смогут летать в лесах на высоких скоростях и находить там диверсантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отделения по программным комплексам Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Бориса Вишнякова.

«Дроны будут обозначать местоположение объектов и непрерывно передавать их координаты в центр управления», - приводит агентство его слова.

Уточняется, что с помощью таких беспилотников можно будет искать в лесах преступников.

Также дроны можно будет использовать и в научных целях - следить за перемещением редких животных.