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Очереди из желающих: Центр изучения русского языка и культуры открылся в Латакии

Анна Берестовая
Алексей Дегтярев
05:04 14.10.2021
Центр рассчитан на 300 учебных мест, которые оказались заняты практически моментально.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Русская песня, исполненная сирийскими девушками, разлетается по всей Латакии. И неспроста. Россию здесь воспринимают не иначе, как страну, которая помогает возвращать мир на эту землю. Сегодня в Джейле открывают Русский культурный центр. Такому событию рад весь город.

«Очень высокий интерес, очень сильное желание у всех. Почти в каждом доме здесь есть один или два человека, которые отучились в России, имеют российский диплом», - объяснил основатель Центра изучения русского языка и культуры «Рассвет» Мухамад Маруф.

Придумал концерт Мухамад Маруф, выпускник РУДН. Он 15 лет жил в Москве, но когда его родину захлестнула война, он решил вернуться домой. Теперь вот открывает школу русского языка и литературы. Преподаватели - наши соотечественницы. Жены сирийцев, которые в свое время уехали за мужьями студентами. По мнению директора, таких учителей еще поискать. Уроки сложной грамматики они разбавляют игровыми формами. Так обучение детям дается легче.

«С войной все поняли, кто с нами, кто против нас. И поэтому у нас рядом с базой, на побережье, и постепенно в Дамаске, Деръа и Хомсе увеличивается спрос на русский язык. Плюс, любовь мы привили не только грамматикой. Я им стала давать песни, которые с глубоким смыслом», - рассказала преподаватель центра Наталья Колонских.

Центр рассчитан на 300 учебных мест, и запись сюда еще до открытия уже чуть ли не на несколько лет вперед. Мода на все русское в Сирии сейчас очень высока. Одна из самых востребованных профессий - переводчик. И не с французского, как было до этого многие десятки лет.

«Здесь мы изучаем русский язык, в школе тоже изучаем. Я выбрала русский, потому что очень люблю Россию. Это страна с богатой культурой, историей, хочу стать переводчиком с русского на арабский», - поделилась ученица центра «Рассвет» Люжень Дальвиш.

Все, кто учится здесь, мечтают побывать в России. У Маласа огромный талант к живописи, и его заветное желание - увидеть Москву и написать ее на холсте вживую, а не с фотографий.

«Я очень люблю Красную площадь. Я изучаю русский, потому что я очень люблю Россию. Хочу изучить язык страны, которая помогла Сирии», - признался ученик центра Малас Сахеер.

Открытию этого центра способствовало сирийское представительство Россотрудничества.

«Через язык мы продвигаем российскую культуру, строим мосты между двумя народами. И мы российский культурный центр в Дамаске, конечно, всячески поддерживаем», - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Сирии Николай Сухов.

Несмотря на то, что эти дети не обделены солнцем и морем, они, как их родители много лет назад, мечтают приехать в Крым. В лагерь, который объединяет не просто народы, а уже целые поколения.

«Самый большой стимул - это "Артек". Все приходят, стараются, учат стихи, песни, сценки ради "Артека". У нас в прошлом году был международный конкурс "Живая классика", и у нас три моих ученика взяли первые места по живой классике. Это самый сложный конкурс. Это проза», - указала Наталья Колонских.

В следующем году при поддержке Россотрудничесва в Тартусе планируется открытие такого же центра Севастопольским госуниверситетом. Чтобы любовь к российской культуре и языку продолжала разрастаться в ближневосточном государстве.

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