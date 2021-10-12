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В кафе и театры Севастополя с 15 октября начнут пускать по QR-коду или ПЦР-тесту

Анна Берестовая
03:38 12.10.2021
В Севастополе ужесточили антиковидные меры при посещении общественных мест.
В кафе и театры Севастополя с 15 октября начнут пускать по QR-коду или ПЦР-тесту
© Фото: pexels.com
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В Севастополе объявили об ужесточении противоэпидемических мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 15 октября на территории города для посещения заведения общепита, музея, театра или иного общественного объекта необходимо будет предъявить QR-код или справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не позднее семи дней назад.

О новых ограничениях сообщил губернатор Михаил Развожаев. Соответствующее решение было принято в связи с осложнением ситуации с COVID-19, начавшимся в середине прошлого месяца. Помимо указанных мер, в определенном типе заведений, таких как кинотеатры или выставочные залы, будет требоваться заполняемость помещения не более, чем на 50%.

Также в Севастополе объявят удлиненные школьные каникулы. Вместо одной недели отдыха школьники сделают трехнедельный перерыв между учебными периодами. Кроме того, каникулы начнутся не 25 октября, как это обычно происходит, а с 18 октября.

После начала занятий допуск к работе с детьми получат лишь педагоги, прошедшие вакцинацию или предоставившие справку об отсутствии коронавируса. Также с 15 октября все сотрудники компаний в городе старше 65 лет должны будут перейти на удаленную работу. Об этом пишет РИА Новости.

В Мордовии, в соответствии с решением главы региона Артема Здунова, также потребуется QR-код для посещения культурных мероприятий и кафе с ресторанами. В качестве «пропуска» в бассейны, салоны красоты, столовые и т.д. будут рассматриваться QR-код или сертификат о вакцинации, произведенной не ранее 12 месяцев назад. Также подойдет QR-код, подтверждающий, что гражданин перенес коронавирус не более полугода назад.

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