Собирал взрывное устройство: кадры из дома планировавшего теракт на Ставрополье сторонника ИГ*

ФСБ России опубликовала кадры задержания планировавшего теракт в Ставропольском крае сторонника «Исламского государства»*. На кадрах можно увидеть, как злоумышленника уводят правоохранители, а также элементы самодельного взрывного устройства.

Сторонник ИГ* планировал взорвать СВУ на объектах транспортной инфраструктуры, ранее сообщили в силовом ведомстве. По месту проживания мужчины обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и элементы для изготовления взрывного устройства.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») и части 1 статьи 30, части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.