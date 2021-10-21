Путин назвал пандемию COVID-19 напоминаем о хрупкости мирового сообщества

Президент России Владимир Путин назвал пандемию коронавирусной инфекции напоминаем о том, насколько хрупким является мировое сообщество.

По мнению главы государства, пандемия COVID-19 лишь подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно. Также, считает Путин, подход «своя рубашка ближе к телу» стал нормой, его уже перестали скрывать.

Российский лидер добавил, что пандемия коронавирусной инфекции наглядно продемонстрировала, у каких мировых институтов управления есть потенциал, а какие необходимо изменить.

Потери от пандемии коронавирусной инфекции превосходят потери времен Первой мировой войны, отметил Путин.