Росссия впервые представит макет ядерного буксира «Зевс» за границей

Макет российского космического ядерного буксира «Зевс» впервые будет продемонстрирован за пределами страны. Роскосмос покажет разработку на 72-м Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Дубае, где также будут представлены предварительные образцы многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и транспортно-энергетического модуля.

Соответствующая информация опубликована на сайте госкорпорации. Помимо прочего, экспозиция, собранная для показа в ОАЭ 21-27 октября текущего года станет, в целом, первой экспозицией Роскосмоса на IAC.

Ранее макет ядерного буксира «Зевс», предназначенного для полетов к различным планетам Солнечной системы, стал частью выставки корпорации на авиасалоне МАКС-2021. Посетителям подмосковного Жуковского удалось увидеть его в период с 20 по 25 июля 2021 года.