Трусова победила на этапе Гран-при в США по фигурному катанию
Российская спортсменка заняла первое место в соревнованиях одиночниц.
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
Россиянка Александра Трусова выиграла первый этап Гран-при в США по фигурному катанию в соревнованиях одиночниц.
В сумме двух программ, короткой и произвольной, Трусова набрал 232,37 балла, второй стала россиянка Дарья Усачева (217,31), третья - Ю Ен из Южной Кореи (216,97), передает РИА Новости.
Ранее Трусова и Усачева заняли первое и второе место соответственно российские в короткой программе Гран-при. Третье место заняла россиянка Ксения Синицына, которая оказалась на пятом месте после произвольной программы (205,76).