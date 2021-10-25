Спорт Трусова победила на этапе Гран-при в США по фигурному катанию Кира Тило Российская спортсменка заняла первое место в соревнованиях одиночниц. © Фото: Александр Вильф РИА Новости Читайте нас на: Россиянка Александра Трусова выиграла первый этап Гран-при в США по фигурному катанию в соревнованиях одиночниц. В сумме двух программ, короткой и произвольной, Трусова набрал 232,37 балла, второй стала россиянка Дарья Усачева (217,31), третья - Ю Ен из Южной Кореи (216,97), передает РИА Новости. Ранее Трусова и Усачева заняли первое и второе место соответственно российские в короткой программе Гран-при. Третье место заняла россиянка Ксения Синицына, которая оказалась на пятом месте после произвольной программы (205,76). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика