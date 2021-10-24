Российские фигуристки заняли первые три места на этапе Гран-при в США

Российская фигуристка Александра Трусова завоевала «золото» в короткой программе на первом этапе серии Гран-при. Соревнования проходят в Лас-Вегасе.

Спортсменка показала результат 77,69 балла. Второе место досталось Дарье Усачевой (76,71), третьей стала еще одна россиянка Ксения Синицына (71,51), передает ТАСС.

Произвольные программы у женщин состоятся в ночь на понедельник, 25 октября, по московскому времени.

На днях стало известно о том, что российская спортсменка Александра Трусова заняла первое место на турнире U.S. International Figure Skating Classic серии «Челленджер», который проходил в штате Массачусетс в США.

Фигуристка набрала 216,80 балла по итогам короткой и произвольной программ. На втором месте представительница Кореи, на третьем - американка.