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Российские фигуристки заняли первые три места на этапе Гран-при в США

Виктория Ивашечкина
03:26 24.10.2021
Первое место заняла Александра Трусова с результатом 77,69 балла.
Российские фигуристки заняли первые три места на этапе Гран-при в США
© Фото: pixabay
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Российская фигуристка Александра Трусова завоевала «золото» в короткой программе на первом этапе серии Гран-при. Соревнования проходят в Лас-Вегасе.

Спортсменка показала результат 77,69 балла. Второе место досталось Дарье Усачевой (76,71), третьей стала еще одна россиянка Ксения Синицына (71,51), передает ТАСС.

Произвольные программы у женщин состоятся в ночь на понедельник, 25 октября, по московскому времени.

На днях стало известно о том, что российская спортсменка Александра Трусова заняла первое место на турнире U.S. International Figure Skating Classic серии «Челленджер», который проходил в штате Массачусетс в США.

Фигуристка набрала 216,80 балла по итогам короткой и произвольной программ. На втором месте представительница Кореи, на третьем - американка.

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