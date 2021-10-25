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Масштабные антитеррористические учения ВВО состоялись на Дальнем Востоке

Андрей Аркадьев
13:19 25.10.2021
В маневрах были задействованы бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун», бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, МТЛБ.
Масштабные антитеррористические учения ВВО состоялись на Дальнем Востоке
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Свыше 14 тысяч человек и порядка 500 единиц вооружения и техники, включая бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», задействовали в масштабных военных учениях, которые прошли в 11 субъектах на Дальнем Востоке.

Во время тренировок учитывался опыт современных вооруженных конфликтов, сообщает пресс-служба Восточного округа. Обстановка была максимально приближена к боевой, для этого использовались холостые боеприпасы и взрывпакеты.

«Военнослужащие отражали нападения на военные и социально значимые объекты, в частности, склады с вооружением и ГСМ,​ командные пункты, штабы, парки боевых машин», - говорится в сообщении.

Также были задействованы бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, МТЛБ. Особое внимание уделялось противодействию беспилотникам, применялись средства РЭБ «Лесочек» и «Житель».

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.

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