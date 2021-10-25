Армия Военнослужащие ВКС поздравили с 97-летием ветерана Сталинградской битвы Тимур Шерзад Совместное поздравление, в котором участвовали военнослужащие ВКС, сотрудники Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил и юнармейцы, прошло в Москве. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Совместное поздравление 97-летнего ветерана Сталинградской битвы, генерал-лейтенанта авиации в отставке Юрия Фотинова, в котором участвовали военнослужащие ВКС, сотрудники Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил и юнармейцы, прошло в Москве. «Девяносто семь лет – прекрасная возможность выразить вам глубокое уважение и почтение, которые вы заслужили своей блистательной биографией. Ваши воспоминания, которыми вы щедро делитесь, помогают нам сохранить память, не потерять правду. Пусть ваша жизнь наполняется радостью от осознания того, сколько важных дел было сделано за все эти годы», - сказал начальник Центрального офицерского клуба ВКС Владимир Лужбин. Творческий коллектив «Московский народный хор», а также солист Ансамбля песни и пляски ВКС Станислав Дюднев преподнесли ветерану особый подарок - музыкальные номера. Выслушав ветерана, представители ВКС вручили ему памятные подарки, пожелав крепкого здоровья. В завершение поздравления они смели песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни «старики». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика