Сотрудник метро Москвы показал «секретную» станцию

Сотрудник Московского метрополитена рассказал подписчикам в TikTok о станции «Троице-Лыково», которая не отмечена на схемах метро. Платформа находится между станциями «Строгино» и «Крылатское» - продолжительность пути между этими станциями составляет около 10 минут.

«"Троице-Лыково" находится на самом длинном перегоне в нашем метро. По нормам в тоннеле такой длины необходимы дополнительные выходы для эвакуации пассажиров в случае экстренной ситуации. Станция "Троице-Лыково" и есть такой дополнительный выход», - рассказал сотрудник.

На станции расположены служебные помещения, кабина дежурного, электроподстанция - на станции работают сотрудники метрополитена, однако пассажиров на ней нет. Отмечается, что «Троице-Лыково» - это единственная в своем роде станция в столичном метро.

Ранее стало известно, что до конца 2024 года в Москве построят 35 станций и 76 километров линий метрополитена. На данный момент приоритетной задачей является завершение строительства Большой кольцевой линии метро.