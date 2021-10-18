Эксперты назвали главные нарушения российских туристов

Аналитики рассказали, как российские граждане чаще всего в отпусках нарушают закон. К примеру, в Санкт-Петербурге туристы буянили в ресторанах, а в Москве пытались украсть что-нибудь в продуктовых и непродуктовых магазинах.

По данным экспертов, число правонарушений в туристических местах выросло на 34% с 2019 года.

«В Санкт-Петербурге типичным правонарушением в летний сезон стало хулиганство в ресторанах (в основном в состоянии алкогольного опьянения): конфликты с другими гостями и персоналом», - рассказали аналитики, передает РИА Новости.

В Нижнем Новгороде, как показало исследование, лидируют попытки кражи в продуктовых магазинах. Кроме того, в Ярославле также превалируют попытки проникнуть в торговые точки. Чаще всего это ночное проникновение для кражи алкоголя и закусок.

По словам экспертов, в Казани лидирует хулиганство. Это происходит чаще всего в кафе, ресторанах, в магазинах.

«Большинство происшествий происходило либо в дневное время, либо до закрытия общественных заведений», - уточнили аналитики.

По данным экспертов, чаще всего с мая по сентябрь страдали бары, кафе и рестораны - 25%, на втором месте - продуктовые магазины (21%), на третьем - непродуктовые магазины - 19%. Аналитики отметили, что наибольший прирост по количеству правонарушений произошел в гостиницах и отелях (69%).