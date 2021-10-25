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Путин поручил обеспечить работающим два выходных на вакцинацию от COVID-19

Алексей Курильченко
11:01 25.10.2021
Руководство регионов должно доложить президенту об организации выходных дней до 15 ноября.
Путин поручил обеспечить работающим два выходных на вакцинацию от COVID-19
© Фото: Evgeny Sinitsyn, XinHua, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин поручил губернаторам доложить об организации для работающих россиян двух выходных дней с сохранением зарплаты для прохождения вакцинации от коронавируса. Доклад должен быть предоставлен до 15 ноября.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

При этом в поручении говорится о наращивании темпов вакцинации от гриппа - особое внимание должно быть уделено людям, которые уже получили прививку от COVID-19.

Также президент поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00. В некоторых регионах страны с 25 октября начинаются нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом - они продлятся до 7 ноября.

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