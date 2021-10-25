Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия с 23.00 до 06.00

Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий», - говорится в сообщении.

Напомним, что с 25 октября в шести регионах России начинаются нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, они продлятся до 7 ноября включительно. Такое решение приняли местные власти.

В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября, заявил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Он также отметил, что в ближайшие дни город «достигнет исторических пиков» заболеваемости ковидом.