В Москве автомобиль протаранил остановку и влетел в стену

В Москве на Конюшковской улице легковой автомобиль вылетел на тротуар, протаранил автобусную остановку и врезался в стену магазина. Об инциденте сообщили в столичном Дептрансе. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

«По предварительным данным, мужчине 1980 года рождения стало плохо за рулем. Он госпитализирован с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа"», - сообщили в Telegram-канале столичного ГИБДД.

Ранее на 245-м километре трассы Р-216 «Астрахань - Элиста - Ставрополь» в Калмыкии произошло крупное ДТП с автобусом. По последним данным, погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще восемь пострадали и были госпитализированы.