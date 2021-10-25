В Совфеде назвали словоблудием угрозы Киева создать ракеты, которые «достанут до Москвы»

Заявления внештатного советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича о возможном направлении на Москву ракет в рамках реализации ракетной программы Киева являются словоблудием. Такого мнения придерживается первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Как подчеркнул он в комментарии «Звезде», сам Арестович не имеет никакого отношения к реализации указанной программы.

«Да это просто словоблудие. Лишь бы привлечь внимание прессы, попиариться, не более того. У него никаких оснований нет, никто не согласовывает с ним такие вопросы, он даже не участвует в их обсуждении», - указал Джабаров.

Он добавил, что Арестович не отвечает за свои слова, при этом подталкивая Россию и Украину к военному конфликту.

«Не от большого ума делаются подобные заявления. Я думаю, честно говоря, что он просто играет словами, не отвечая ни за что. Он понимает, какую ответственность он берет на себя, делая подобные заявления? Он, по сути, подталкивает наши две страны к военному конфликту. Мало того что эти ракеты никого не пугают, они будут уничтожены мгновенно, сразу, да, при любой попытке запуска», - подчеркнул Джабаров.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам выразил недоумении из-за слов советника Зеленского, отметив, что «расхлебывать их последствия предстоит украинскому народу». Джабаров также усомнился, что после подобных заявлений возможны какие-то контакты между российскими и украинскими политиками.

«Зачем он доводит дело до ситуации, он завтра побежит на Запад прятаться, а украинский народ будет расхлебывать вот эти глупости, которые придумывает нынешнее украинское руководство. Я думаю, что подобные заявления делают вообще невозможными какие-то контакты между российскими и украинскими политиками, а перспективы улучшения отношений становятся просто туманными», - сказал Джабаров.

Ранее Арестович заявил, что Украина реализует свою ракетную программу, а российские власти «доиграются» до того, что на Москву направят ракеты.