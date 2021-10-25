Посол Германии сообщил, что встреча глав МИД в «нормандском формате» готовится

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что встреча глав МИД в «нормандском формате» готовится, но дата пока не определена.

«Во время последней встречи с господином Путиным госпожа Меркель сказала, что должна пройти встреча на высшем уровне в "нормандском формате". Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел в настоящее время проходит, но точной даты такой встречи еще не назначено», - сообщил посол.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном процесс разрешения вооруженного конфликта в Донбассе, подготовку к саммиту «нормандской четверки» и другие международные вопросы.