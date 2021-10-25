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Спецназ взял штурмом бункер «противника» с секретными документами под Тамбовом

Андрей Аркадьев
10:30 25.10.2021
Всего к занятиям привлекли более 500 военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В тамбовских лесах бойцы армейского спецназа в свой профессиональный праздник провели образцовую диверсию в тылу условного противника.

Военнослужащие обнаружили замаскированный командный пункт, где, по легенде, находились секретные документы. Бункер пришлось брать штурмом.

Второй этап тренировки - захват автомобиля. Для этого спецназ высадился с вертолетов Ми-8АМТШ в заданном районе и устроил засаду - вся операция заняла лишь несколько секунд. Всего к занятиям привлекли более 500 бойцов соединения.

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