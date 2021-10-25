Нет невыполнимых задач: как оттачивают свои навыки бойцы спецназа ВС РФ

Пришли тихо, незаметно, а оставили после себя лишь сплошные разрушения. Нанести противнику максимальный урон на его же территории, пока тот даже опомниться не успел. Это армейский спецназ - бойцы, для которых нет невыполнимых задач.

В тире под открытым небом спецназ Западного военного округа оттачивает навыки армейской тактической стрельбы. К примеру, проводит имитацию боя в городских условиях.

Скорострельность, быстрая смена позиций в сочетании с огневой мощью - на этом и строится тактика спецназа. И это лишь малая часть ежедневных многочасовых тренировок.

«Ты воин спецназа - ты должен. Не то, чтобы ты не можешь, ты должен. Ты назвался, все. Иди вперед и работай», - заявил военнослужащий подразделения специального назначения Глеб Поддубный.

Спецназовцы - бойцы универсальные. Владеют всеми видами стрелкового оружия и рукопашным боем, свободно ориентируются на незнакомой местности и легко маскируются. С ними и в разведку, и в диверсионный рейд по тылам врага. Засады и дерзкие налеты - тоже их конек.

На всю операцию не больше одной минуты. Захватили машину с документами, добыли важные сведения для командования и бесследно исчезли.

Во Пскове, конечно, нет гор, но альпинистская подготовка сейчас обязательная часть тренировок бойцов спецназа. Поэтому здесь используют возможности местного ландшафта - спальник. У неподготовленного человека получается передвигаться по «скалам» далеко не так быстро, как у профессиональных бойцов, хотя с автоматом наперевес это намного сложнее.

Горная подготовка проходит в любых погодных условиях. В этом деле псковский спецназ освоился довольно быстро и уже на равных конкурирует с другими элитными подразделениями на конкурсе «Эльбрусское кольцо».

«Начинали с небольших нагрузок. Постепенно обучение переросло уже в настоящую профессию. Все начинается с малого», - поделился военнослужащий спецназа Александр.

Снайперская пара занимает огневую позицию и уже спустя несколько секунд после безупречно меткой стрельбы уступает полигон разведгруппе. Но и здесь результат стрельбы без сюрпризов - все-таки работает армейский спецназ.