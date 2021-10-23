Москвичей предупредили о самом холодном дне в октябре

Понедельник, 25 октября, станет самым холодным днем в столичном регионе в ближайшие десять дней. Температура опустится до двух-четырех градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночные температуры уже сугубо отрицательные в понедельник, минус один-три градуса, а по области даже до минус шести градусов. Дневные температуры будут максимальные два-четыре (градуса тепла. - Прим.ред.), а по области даже еще ниже, до ноля. Самый холодный день будет в течение ближайших десяти дней», - сказал он в беседе с ТАСС.

В то же время, отметил Вильфанд, осадков в этот день не ожидается, будет выглядывать солнце, а ветер успокоится.

Во вторник температура начнет повышаться, будет пять-семь градусов тепла, а среду ожидается шесть-восемь градусов. В четверг температура значительно вырастет - будет до 13 градусов выше ноля, а в выходные снова похолодает, уточнил метеоролог.

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