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Москвичей предупредили о самом холодном дне в октябре

Анна Касаткина
13:19 23.10.2021
Температура днем в понедельник, 25 октября, будет всего два-четыре градуса выше ноля.
Москвичей предупредили о самом холодном дне в октябре
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Понедельник, 25 октября, станет самым холодным днем в столичном регионе в ближайшие десять дней. Температура опустится до двух-четырех градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночные температуры уже сугубо отрицательные в понедельник, минус один-три градуса, а по области даже до минус шести градусов. Дневные температуры будут максимальные два-четыре (градуса тепла. - Прим.ред.), а по области даже еще ниже, до ноля. Самый холодный день будет в течение ближайших десяти дней», - сказал он в беседе с ТАСС.

В то же время, отметил Вильфанд, осадков в этот день не ожидается, будет выглядывать солнце, а ветер успокоится.

Во вторник температура начнет повышаться, будет пять-семь градусов тепла, а среду ожидается шесть-восемь градусов. В четверг температура значительно вырастет - будет до 13 градусов выше ноля, а в выходные снова похолодает, уточнил метеоролог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» рассказал, когда в Москве установится устойчивый снежный покров.  

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