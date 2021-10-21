В Москве камеры начали штрафовать за проезд между полос

В Москве камеры начали регистрировать новое нарушение правил дорожного движения - проезд между полос. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Как отмечается, камеры фотовидеофиксации способны распознавать и автомобили, и мотоциклы.

Первый комплекс уже начал работу на Люблинской улице на юго-востоке города. Вскоре, заверили в Дептрансе, их установят и на других проблемных участках.

«Некоторые водители пытаются проехать между полос, в том числе использовать рефюж, которым для безопасности выделены полосы для движения городского транспорта. Это опасно, так как другие машины лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации - места для маневра», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на московских дорогах начали тестировать камеры нового типа, вмонтированные в мигалки на спецтранспорте. Они смогут распознавать, в частности, нарушения правил дорожного движения и отсутствие платы за парковку.