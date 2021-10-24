В ФТС рассказали об уловках вывозящих лес за границу предпринимателей
Хабаровские предприниматели, которые специализируются на продаже леса за границу, пытались снизить объемы своей продукции для таможни, но обман быстро вскрылся. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал начальник Находкинской таможни Константин Бондарев.
«Все хабаровские предприниматели, кто экспортировал лес, били себя в грудь и говорили: “Да мы больше 52 кубометров липы, ясеня и дуба, ну, де-факто не можем загрузить в полувагоны”. Так вот, как только началась выгрузка лесоматериалов, стало понятно, что ни о каких 52 кубах речи быть не может. В каждом полувагоне было загружено минимум 60 кубометров. За этот короткий промежуток времени все подтянулись, дисциплинировались, и стали заявлять объем 60 кубометров», - заявил сотрудник ФТС.
Также Бондарев объяснил, что когда недобросовестные предприниматели пытаются вывести из России контрабанду леса, они не прячут ее в тайниках, а кладут первоклассную древесину под видом низкосортной. У сотрудников таможни проверка каждого вагона занимает очень много времени, им необходимо разгрузить и проверить каждое бревно.
«Таможенный досмотр лесоматериала - это тяжелый физический труд. Надо с помощью рулетки измерить каждое бревно. Бревна, как правило, раскатываются по земле, чтобы был обеспечен доступ к каждому. Вот таким образом это вычисляется», - рассказал начальник Находкинской таможни.
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