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В ФТС рассказали об уловках вывозящих лес за границу предпринимателей

Владимир Расходчиков
10:31 24.10.2021
Сотрудники Находкинской таможни сталкиваются с обманом предпринимателей по количеству и качеству вывозимого ими леса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Хабаровские предприниматели, которые специализируются на продаже леса за границу, пытались снизить объемы своей продукции для таможни, но обман быстро вскрылся. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал начальник Находкинской таможни Константин Бондарев.

«Все хабаровские предприниматели, кто экспортировал лес, били себя в грудь и говорили: “Да мы больше 52 кубометров липы, ясеня и дуба, ну, де-факто не можем загрузить в полувагоны”. Так вот, как только началась выгрузка лесоматериалов, стало понятно, что ни о каких 52 кубах речи быть не может. В каждом полувагоне было загружено минимум 60 кубометров. За этот короткий промежуток времени все подтянулись, дисциплинировались, и стали заявлять объем 60 кубометров», - заявил сотрудник ФТС.

Также Бондарев объяснил, что когда недобросовестные предприниматели пытаются вывести из России контрабанду леса, они не прячут ее в тайниках, а кладут первоклассную древесину под видом низкосортной. У сотрудников таможни проверка каждого вагона занимает очень много времени, им необходимо разгрузить и проверить каждое бревно.

«Таможенный досмотр лесоматериала - это тяжелый физический труд. Надо с помощью рулетки измерить каждое бревно. Бревна, как правило, раскатываются по земле, чтобы был обеспечен доступ к каждому. Вот таким образом это вычисляется», - рассказал начальник Находкинской таможни.

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