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Небензя назвал главную задачу стран-участниц ООН

Анна Касаткина
09:06 24.10.2021
Постпред отметил, что сегодня множатся попытки пересмотреть заложенный в Устав международно-правовые нормы и продвинуть новый миропорядок.
Небензя назвал главную задачу стран-участниц ООН
© Фото: МИД РФ
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Устав ООН должен соблюдаться, чтобы построить в будущем более справедливый и благополучный мир, а также не допустить новых глобальных войн. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в День ООН.

«Отцы-основатели ООН заложили в ее Устав фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия. Только соблюдая их человечество может продвигаться по пути построения более справедливого, благополучного и безопасного мира, предотвращать новые глобальные войны», - говорится в распространенном российской дипмиссией при организации заявлении.

Небензя также отметил, что сегодня множатся попытки пересмотреть заложенный в Устав международно-правовые нормы и продвинуть новый миропорядок. По его словам, основная задача стран-участниц организации - встать на защиту Устава ООН.

«Подтверждаем полную приверженность центральной и координирующей роли ООН в международных делах и заявляем: наши правила - Устав ООН», - добавил постпред.

День Организации Объединенных Наций посвящен вступлению в силу Устава ООН в 1945 году. Организация официально начала действовать с момента ратификации этого документа. Праздник отмечается 24 октября с 1948 года, согласно резолюции Генассамблеи ООН 1971 года государствам-членам рекомендовано отмечать его как государственный праздник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил хештег для социальных сетей в поддержку Устава ООН - #НашиПравилаУставООН. Лавров отметил, что все страны организации находятся в одной лодке и в их интересах, чтобы она «крепко держалась на волнах мировой политики».

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