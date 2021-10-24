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В Красноярске нашли одну из двух пропавших школьниц

Иван Линдеманн
08:47 24.10.2021
Сообщение о пропаже 16-летней школьницы поступило накануне. Вечером она сообщила отчиму, что вышла из кинотеатра и села в такси. После чего ее телефон стал недоступен.
В Красноярске нашли одну из двух пропавших школьниц
© Фото: KonstantinKokoshkin, GlobalLookPress
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В Красноярске нашли одну из двух пропавших школьниц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Шестнадцатилетняя девушка нашлась», - сказали в ведомстве.

Там отметили, что с девушкой все в порядке. Сообщение о пропаже 16-летней школьницы поступило накануне. Вечером она сообщила отчиму, что вышла из кинотеатра и села в такси. После чего ее телефон стал недоступен.

Также в Красноярске идут поиски 13-летней девочки. Она ушла из дома в субботу, 23 октября, и не вернулась. В полиции считают, что два инцидента не связаны друг с другом.

Похожий случай произошел в Красноярском крае 18 октября. Позднее двух девочек нашли спящими в подъезде.

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