Полиция нашла пропавших в Красноярском крае девочек

Пропавших вечером в понедельник, 18 октября, в Дудинке Красноярского края девочек нашли спящими в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В полицию накануне с заявлением о пропаже 11-летней падчерицы обратилась местная жительница. Правоохранители выяснили, что девочка могла остаться ночевать у подруги-сверстницы, однако та дома также не появилась.

В поисках детей участвовал личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, а также наружные наряды полиции.