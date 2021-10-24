Китай вывел на орбиту спутник для проверки технологий борьбы с космическим мусором

Китай успешно вывел на орбиту спутник «Шицзянь-21» для проверки технологий защиты космических аппаратов от мусора в околоземном пространстве. Об этом говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-38» со спутником выполнен в 9.27 (4.27 мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Через некоторые время спутник вышел на заданную орбиту.

Аппарат планируется использовать для проверки технологий предупреждения образования космического мусора.

Ранее с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу стартовал пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13». После выхода на орбиту он состыковался с основным модулем «Тяньхэ» китайской национальной орбитальной космической станции.