Китайский корабль «Шэньчжоу-13» стартовал к национальной космической станции

С космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая стартовал пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13». Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2Ф»).

Как сообщило Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA), запуск был осуществлен в пятницу в 19.23 по московскому времени (или в субботу в 00.23 по пекинскому времени).

Ожидается, что после выхода на орбиту корабль «Шэньчжоу-13» в автоматическом режиме проведет сближение и стыковку с основным модулем «Тяньхэ» китайской национальной орбитальной космической станции. В результате чего образуется орбитальный комплекс с грузовыми кораблями «Тяньчжоу-2» и «Тяньчжоу-3». Причаливание к модулю состоится через восемь часов после старта, пишет «Интерфакс».

На базовый модуль корабль доставит экипаж из трех тайконавтов (китайское название космонавтов). Это командир корабля Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и тайконавт Е Гуанфу, для которого это будет первый полет в космос. Экипаж будет работать на орбите шесть месяцев.