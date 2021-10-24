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В США обнаружили неожиданный источник смертельно опасной болезни

Анна Касаткина
08:04 24.10.2021
Двое из четырех заразившихся экзотической бактерией скончались.
В США обнаружили неожиданный источник смертельно опасной болезни
© Фото: Magnus Andersson, Unsplash
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В США бактерии, вызывающие смертельно опасное заболевание мелиоидоз, обнаружили в ароматизирующем спрее, распространяемом популярной сетью супермаркетов. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, четыре случая мелидиозом выявили в штатах Миннесота, Канзас, Джорджия и Техас. Вызывающая это заболевание бактерия Burkholderia pseudomallei чаще всего обитает в почве и загрязненной воде в Таиланде, Малайзии, Сингапуре и Северной Австралии. Чаще всего такой диагноз ставят американцам, вернувшимся из путешествия, однако в конкретных случаях заболевшие не выезжали за границу.

Журналисты CNN и специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) провели совместное расследование, в результате которого выяснилось, что источником бактерии стал ароматизатор воздуха на основе эфирного масла лаванды, произведенный в Индии. На момент того, как источник возбудителя заболевания нашли, двое пациентов скончались. Исследователи, пока затрудняются сказать, какая из составляющих продукта была заражена и как бактерия смогла проникнуть в организм человека.

Ранее ученые рассказали, что глобальное потепление грозит человечеству эпидемией опасной болезни.

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