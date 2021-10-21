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Ученые предупредили о надвигающейся эпидемии смертельно опасной болезни

Анна Касаткина
11:13 21.10.2021
Глобальное потепление будет способствовать развитию у жителей жарких регионов планеты хронической болезни почек.
Ученые предупредили о надвигающейся эпидемии смертельно опасной болезни
© Фото: boatzza_m16a1, Pixabay
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Заболеваемость хронической болезнью почек (ХБП) может достигнуть масштабов эпидемии из-за глобального потепления. Угрозе подвержены миллионы людей в мире, выполняющих тяжелую физическую работу на жаре, сообщает The Guardian со ссылкой на данные ученых и врачей.

Как пишет издание, ХБП, которая представляет собой постепенное снижение функции почек, обычно регистрируется у пациентов в преклонном возрасте или страдающих диабетом и гипертонией. Однако в последнее время появляется все больше случаев, когда заболевание поражает молодых и здоровых людей. Такие прецеденты фиксируются в регионах Америки, на Ближнем Востоке, в Африке и Индии, где значительная часть населения занимается тяжелым физическим трудом при высоких температурах воздуха. Причина кроется в том, что почки отвечают за регуляцию жидкости в организме и потому особо чувствительны к экстремальной жаре, объясняют ученые.

По словам директора Глобального консорциума по климату и санитарному просвещению при Колумбийском университете доктора Сесилии Соренсен, скрытая опасность развития этого заболевания у работников заключается в том, что почки слегка повреждаются каждый день и это не обязательно сопровождается какими-либо симптомами. По этой причине люди могут не замечать, что больны, пока ХБП не войдет в термальную стадию, уточнила специалист.

По ее словам, особенно уязвимы в этом плане люди, у которых нет доступа к качественной медицинской помощи и чья зарплата зависит от того, как долго они способны работать без перерыва - например, при сборе ягод или сахарного тростника.

Последствия теплового стресса часто игнорируются при обсуждении проблем изменения климата, отметил профессор Торд Кьеллстром из Национального центра эпидемиологии и здоровья населения Австралийского национального университета.

«Глобальное потепление представляет собой серьезную угрозу как для жизни рабочих, так и для средств к существованию миллионов людей. Это необходимо учитывать при разработке политики в области климата, если мы хотим иметь хоть какой-то шанс справиться с тем, что нас ждет впереди», - подчеркнул он.

Ранее эколог предрек человечеству полное исчезновение из-за глобального потепления. По мнению российского ученого, Земля превратится в непригодное для жизни место всего через несколько столетий.

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