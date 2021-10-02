Президент Финляндии призвал Европу к диалогу с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал Европу изменить отношение к России и начать выстраивать диалог с Москвой. Об этом он сказал на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики.

«Отношения между Европейским союзом и Россией практически сошли на нет. Поиски партнерства сменились растущими подозрениями и взаимными обвинениями», - заявил Ниинисте.

Также он считает, что дружба с Москвой - важный столп безопасности российско-европейского сотрудничества.

«Я все же не думаю, что устойчивые существующие или предполагаемые отношения могут быть построены только на военной силе. Иначе мы, не заметив этого, можем войти в более масштабный конфликт, чем имеем сейчас», - цитирует президента издание Verkkouutiset.fi.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил вопросы международной безопасности с Главкомом ВС Финляндии генералом Тимо Кивиненом.