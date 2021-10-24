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Россияне сочли скуку основанием для увольнения

Ян Брацкий
05:12 24.10.2021
Помимо скуки, поводом для увольнения россияне назвали низкую зарплату и отсутствие карьерного роста.
Россияне сочли скуку основанием для увольнения
© Фото: Zamir Usmanov Russian Look Globallookpress
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Низкий уровень заработной платы является основным фактором, побуждающим россиян к смене работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные крупного кадрового агентства.

Недостаток финансов 34 процента опрошенных назвали причиной для увольнения. Каждый четвертый опрошенный назвал скуку достаточной причиной для того, чтобы забрать трудовую книжку. Еще 10 процентов назвали основанием для увольнения отсутствие внятных перспектив карьерного роста.

«Работой мечты» подавляющее большинство назвали удаленное место с высокой заработной платой и нетривиальными обязанностями.

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что в России рынок труда в целом вернулся на допандемийный уровень. До этого схожий вывод Котяков сделал и об уровне безработицы в стране. По его словам, безработица в России возвращается на допандемический уровень хорошими темпами.  

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