Эксперт напомнила о возможности досрочно выйти на пенсию

Досрочно выйти на пенсию могут граждане с большим стажем работы, а также безработные россияне и многодетные женщины. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

В категорию предпенсионеров с большим стажем работы входят люди, достигшие 60 и 55 лет соответственно, проработавшие 42 и 37 лет, рассказала эксперт агентству «Прайм».

По ее словам, безработные люди предпенсионного возраста могут уйти на отдых досрочно, если не имеют возможности трудоустроиться, а до пенсии им осталось не более двух лет. Важными условиями также являются общий трудовой стаж менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также необходимое количество пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2021 году - 21 балл; в 2022 году - 23,4 балла).

Кроме того, досрочная пенсия полагается многодетным женщинам, которые имеют 15 лет страхового стажа. Таким образом, мать троих детей может выйти на пенсию на три года раньше, а родительница четверых - на четыре, пояснила Финогенова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве сообщила, что в 2022 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль.