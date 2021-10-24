Госдеп США оценил намерения Турции выслать послов 10 стран

Госдепартамент США в курсе сообщений о планах официальной Анкары выслать посла США наряду с дипломатами еще девяти стран. В связи с этим госдеп добивается ясности от внешнеполитического ведомства Турции по данному вопросу.

«Мы ознакомились с этими сообщениями и добиваемся ясности от министерства иностранных дел Турции», - заявили РИА Новости в госдепе США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал распоряжение МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые выступили с призывом освободить правозащитника Османа Кавалу. Их вызвали в МИД и призвали соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.