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От дождей до листвы: эксперт перечислил главные опасности на осенних дорогах

Виктория Ивашечкина
03:01 24.10.2021
По словам эксперта, осенью необходимо исключить из своего арсенала летнее агрессивное вождение.
От дождей до листвы: эксперт перечислил главные опасности на осенних дорогах
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
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Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, что особенности осеннего сезона состоят в том, что может существовать огромная разница в коэффициенте сцепления на одной и той же дороге. Это зависит от огромного количества факторов. К примеру, упавшие листья и мелкий дождь превращают асфальт в очень скользкую поверхность.

Кроме того, утренние заморозки могут вызывать обледенение асфальта. Довольно часто лед совершенно не заметен со стороны, но при повороте или торможении автомобиль может перестать слушаться водителя.

Поэтому необходимо исключить из своего арсенала летнее агрессивное вождение.

«Плавно ускоряемся и замедляемся, избегаем резких маневров», - посоветовал специалист, сообщает агентство «Прайм». 

По словам эксперта, водитель должен стараться анализировать состояние дороги, всегда предполагая, что оно, скорее, хуже, чем лучше.

Ранее Егор Васильев рассказал, что инспекторы дорожной полиции в первую очередь обращают внимание на внешний вид машины.

Как отметил эксперт, в зоне внимания - грязные машины с плохо читаемыми номерами. Имеет значение и манера вождения человека, который находится за рулем.

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